İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

MSB, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütülen operasyonlar kapsamında, tamamı astsubay rütbesinde 37'si muvazzaf olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda, şu ana kadar 30'u TSK'da aktif çalışan 11'i ihraç olmuş toplamda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.