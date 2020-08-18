18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre; merkezli 40 ilde operasyonu gerçekleştirildi. Tamamı astsubay rütbesinde 37’si muvazzaf toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2020
ABONE OL
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

MSB, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütülen operasyonlar kapsamında, tamamı astsubay rütbesinde 37'si muvazzaf olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda, şu ana kadar 30'u TSK'da aktif çalışan 11'i ihraç olmuş toplamda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA