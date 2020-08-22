Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli kabul
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede Heniyye'nin beraberindeki heyet de yer aldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.