22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli kabul

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı 'ye kabul etti. 'nde gerçekleşen görüşmede Heniyye'nin beraberindeki heyet de yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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