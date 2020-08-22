Küçükçekmece’de polis merkezine düzenlenen hain saldırıda flaş gelişme! O şahıs tutuklandı
İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bulunan Kanarya Polis Merkezi Amirliği’ne EYP atılması olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne EYP atılması konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda eylemi gerçekleştirdiği yönünde bilgiler elde edilen M. A. isimli şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı.
Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği personeli tarafından yakalanan şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde şahsa ait dijital malzemelere ve çok sayıda örgütsel içerikli dokümanlara el konuldu.
21 Ağustos günü çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema ALİM DALGIÇ