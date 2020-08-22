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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Başkan Erdoğan inancımızı güçlendirdi

, Karadeniz'de bulunmasıyla birlikte 'in daha da önem kazandığını belirterek, "Sayın ’ın da ifade ettiği üzere şimdi sırada Doğu Akdeniz, Kuzey var" dedi.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Başkan Erdoğan inancımızı güçlendirdi

Yazlı bir açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halkımız arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN ERDOĞAN İNANCIMIZI GÜÇLENDİRDİ"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluk dolu geleceğine olan inancımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz keşfine ilişkin açıklamasıyla daha da güçlenmiştir. Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı gibi artık sırada Akdeniz vardır. Mavi Vatan vardır, Doğu Akdeniz'de ki hak ve çıkarlarımız vardır. Bölgemizde bulunacak doğalgaz alanları ile Türkiye'nin daima yanımızda olan desteği ve işbirliği ile Kıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına, tanınmasına ve geleceğine çok daha büyük bir umutla bakıyoruz. Kısacası, şimdi sırada Doğu Akdeniz var, Kuzey Kıbrıs var. Artık yeter. Mutlaka başaracağız. Bizi mağdur duruma düşürdükleri, mahkum etmeye çalıştıkları mevcut durumdan mutlaka çıkacağız."

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