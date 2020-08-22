Başkan Erdoğan'a Üsküdar’da sevgi seli!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bir restoranda yemek yedi. Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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Başkan Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Başkan Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü'nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi'nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.
Başkan Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Başkan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Başkan Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü'nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi'nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.
Başkan Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Başkan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.