22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'a Üsküdar’da sevgi seli!

Başkan , ’da bir restoranda yemek yedi. Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Başkan Erdoğan'a Üsküdar’da sevgi seli!

Başkan Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle 'nde görüştü.

Başkan Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü'nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi'nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.

Başkan Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan'a İletişim Başkanı da eşlik etti.

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