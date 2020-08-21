21 Ağustos 2020, Cuma
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Temel Kotil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs testi yaptıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü , sonucu Twitter adresinden açıkladı. Kotil, yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Temel Kotil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."

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