Temel Kotil'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs testi yaptıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, sonucu Twitter adresinden açıkladı. Kotil, yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."