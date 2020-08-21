Sokak düğünü yasak mı, cezası ne kadar? Sokak düğünleri yasaklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarının son günlerini yaşadığımız dönemde düğünlerin tekrardan yasaklanıp yasaklanmayacağı merak ediliyor. Düğün, nikah ve kına gecesi salonları normalleşme sürecinde belirli kısıtlamalar koşuluyla yeniden açılmıştı. Peki, Sokak düğünü yasak mı, cezası ne kadar? Sokak düğünleri yasaklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE GELİBOLU'DA DÜĞÜNLERE KISITLAMA

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.

Gelibolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre, düğünlerin sadece 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.

Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, 1. derece yakınlar hariç katılması da yasaklandı.