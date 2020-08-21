Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Okey, kağıt yasağı ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde kapatılan kahvehaneler, 1 Haziran'da normalleşme sürecinde yeniden açılmıştı. Ancak temasın ön planda okey ve kağıt gibi oyunların yasağı devam ediyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Okey, kağıt yasağı ne zaman kalkacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

1 Haziran itibariyle birçok normalleşme adımı atıldı. Ancak kahvehane ve kırathanelerde oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.