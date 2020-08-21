21 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar

Son dakika haberi... , "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge sayısıdır. , bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vakalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kocadan koronavirüs paylaşımı: Her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI: HER ŞEYDEN VAZGEÇECEK AŞAMAYA GELİYORLAR

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