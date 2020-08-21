21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İlkadım ilçesinde 3, Tekkeköy ilçesinde ise 1 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA