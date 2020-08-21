Son dakika: Orman işgalcisi Can Dündar için yeni dava!

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil, Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

İşgal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dündar çiftinin Bodrum ilçesi Kumbahçe mahallesideki taşınmaz üzerine birlikte malik oldukları kaydedildi.

Taşınmaz hakkında Bodrum Orman İşleri Şefliği'nin 12 Mayıs 2020 tarihli suç duyurusu ile intikal eden dosyada yapılan inceleme ve tutulan tutanaklar neticesinde 28 metrekare Devlet Ormanı statüsündeki taşınmaza bitişik arazide açma, işgal ve faydalanma yapılmak suretiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 93. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen suçun işlendiği belirtildi.

Sabah