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MSB'den "Tuna-1" mesajı: Bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz

, 'de keşfedilen rezervi ile ilgili, " verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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MSB'den Tuna-1 mesajı: Bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğalgaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğalgazın keşfinde önemli bir rol üstlenen Fatih sondaj gemisinin fedakar personelini yürekten kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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