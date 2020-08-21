Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ağustos'a ait koronavirüs verilerini duyurdu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayıları hakkında yaptığı açıklama;



"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."



Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu.