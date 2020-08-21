21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "müjde" mesajı: Her alanda başaracağız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "müjde" mesajı: Her alanda başaracağız!

Başkan Erdoğan'ın 'deki hattında gemisinin doğalgaz keşfi müjdesini yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. , "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde mesajı: Her alanda başaracağız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.

Fahrettin Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA