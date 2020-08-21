Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "müjde" mesajı: Her alanda başaracağız!
Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 hattında Fatih Sondaj gemisinin doğalgaz keşfi müjdesini yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.
Fahrettin Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.