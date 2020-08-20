Dodo Beach'te yıkım tekrar başladı! Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası harekete geçildi





350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağı ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Küdür Yarımadası ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte, bölgedeki beach'lerden bir diğeri şubat ayında kaldırılmıştı.