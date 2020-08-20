20 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda ele geçirilerek imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de bölgesindeki arama- tarama faaliyetinde ele geçirilen mühimmatın imha edildiği açıklandı.


MSB duyurdu: İdlibde ele geçirilen mühimmat imha edildi MSB DUYURDU: İDLİB'DE ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler arasında; 70 adet roket, 2 adet katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu 42 adet roket sevk fişeği yer aldı" denildi.

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