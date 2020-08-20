Son dakika: İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahisçilere nefes kesen operasyon: 58 gözaltı

Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 21 flaş bellek, 2 hafıza kartı, server, depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 25 hard disk, 300 bin Dolar, 96 bin 20 Lira, 60 Pound, 350 Euro, 4 tabanca, 114 mermi , 5 şarjör, 30 banka kartı ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Bahis çetesinin kullandığı hesaplardan 32 milyon 356 bin 65 Lira, 10 milyon 755 bin 958 Dolar ve 469 bin 99 Euro para trafiğinin olduğu bildirildi.