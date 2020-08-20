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Son dakika: Gara ve Avaşin'e operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , Irak'ın kuzeyi ve 'de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Gara ve Avaşin'e operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Kuzey Iraka hava harekatı! Gara ve Avaşine operasyon: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! GARA VE AVAŞİN'E OPERASYON: 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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