Son dakika: Gara ve Avaşin'e operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin'de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA