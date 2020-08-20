20 Ağustos korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

20 Ağustos Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: vaka sayısı bin 303 artarak 253 bin 108'e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 039 oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.