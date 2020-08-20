Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.