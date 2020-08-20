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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , "Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğandan Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİZ YOLA MİLLETİMİZE HİZMET AŞKIYLA ÇIKTIK" MESAJI

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