İşte FETÖ’nün yurt dışı haritası! Savcılık tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik haritasını ortaya çıkardı. Fransa yapılanmasında yer alan bir şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede hain örgütün yurtdışı yapılanması teker teker anlatıldı.

BU ÜLKELERİ CAZİBE MERKEZLERİ HALİNE GETİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yer edinmek istediği farklı ülkelere uygun stratejiler benimseyerek öncelikle örgütün dışa açıldığı ilk alan olan Orta Asya'dan başlayıp faaliyetlerini diğer kıtalara da yaydığı anlatıldı. Örgütün dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde okul, etüt merkezi, kültür merkezi, dil kursu ile çeşitli dernek ve şirketler kurarak bu ülkeleri örgüt mensupları için cazibe merkezleri haline getirerek faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

1990'lı yıllardan itibaren yurt dışına açılan örgütün aralarında üniversitelerin de olduğu 'Ser Rehber' (Örgüt adına bütün ülkeleri gezerek tespitlerde bulunan sorumlu şahıs) tarafından denetlenen yaklaşık olarak 400 adet okulunun bulunduğu ifade edildi.

Özellikle yurt dışında bulunan okullara kayıt yaptıran öğrencilerden ilk etapta ücret alınmadığı, örgütün okulları genellikle fakir ülkelerde veya bölgelerde açıldığından buradaki insanlar, okulun kendi teknolojilerinden daha yüksek seviyede ve kalitede eğitim verdiğini fark edince talebin artmaya başladığı kaydedildi. Artan bu talep karşısında örgütün okulları ücretli hale getirdiği ifade edildi. Ayrıca okulun açıldığı bölgede veya ülkede bürokrat çocuklarının da bu okullara kayıtlarını yaptırmaları konusunda ikna çalışmaları yapıldığı, böylece devlet kademelerinde sempati kazanma ve söz sahibi olmanın planladığı belirtildi. FETÖ'nün yurt dışında 'international school' isimli okullar açtığı kaydedildi.

Örgütün, ABD genelinde Turkish Amerikan Alliances isimli bir federasyonun bünyesinde yaklaşık 165-170 adet şirket ve kuruluşun ortaya çıkmasını sağladığı, bu şirket ve kuruluşlar, dernek, kültür merkezi, düşünce kuruluşu, eğitim teşekkülü veya özel okul şeklinde teşkil edildiği anlatıldı.

Örgütün ABD'de 135 kadar Charter okulunun olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrenci bulunduğu belirtildi. Yine ABD'nin tüm eyaletlerinde toplam 165 adet sivil toplum kuruluşunun yer aldığı belirtildi. FETÖ'nün Güney Amerika (Brezilya, Arjantin), Avrrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde de okul, şirket ve kurum/kuruluşunun bulunduğu, bu okul, şirket, kurum ve kuruluşlar vasıtası ile örgütsel faaliyetlere bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün tüm yurt dışı okul yapılanması ve müzahir dernekleriyle ilgili olarak soruşturma emri verildiği belirtildi.

AMAÇ GÜVENLİK VE İSTİHBARİ BİLGİLERİ TEMİN ETMEK

İddianamede, her ne kadar örgüt tarafından yurt dışında eğitim - öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye çalışılsa da asıl amacın; eğitim - öğretim faaliyeti görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak olduğu belirtildi.

FETÖ'nün yurtdışında sözde eğitim - öğretim kurumları vasıtası ile oluşturduğu bu istismarcı algı ile faaliyette bulunduğu çoğu ülke yönetimlerinden destek gördüğü, bu alanda rahatlıkla lobi oluşturduğu ifade edildi. Özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türki cumhuriyetler ve diğer ülkelerde örgütün asıl amacınnın, o ülkelerin yönetiminde etkin olan iş adamları ile askeri, idari ve mülki yönetici konumundaki devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerinin empoze edilmesi olduğu vurgulandı.

Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençlerin bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimlerine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetinin kontrol edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

SAHTE İYİLİK HAREKETİ ALGISI

Bu kapsamda bu faaliyetleri gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası alanda masum göstermek amacıyla "Türkçe dil olimpiyatları", kurban/zekat ve diğer bağış ve gezi organizasyonları yapılarak sahte iyilik hareketi algısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, "Başlangıçta yurt dışında eğitim - öğretim faaliyetleri ile o ülkelerin kamuoyunda olumlu algı oluşturan, faaliyet yürüten örgütün ülkelerin ekonomik ve bürokratik alanlarında ulaştığı güç sayesinde ülkemiz aleyhine lobicilik faaliyetlerini açıkca yürütmeye başlamış, o ülke idarelerini ülkemiz aleyhinde tavır almalarını sağlamaya çalışmıştır" denildi.

ÖRGÜTÜN FRANSA YAPILANMASINDA

Şüpheli Ümmühan T.'nin de FETÖ mensubu olduğu kaydedilen iddianemede, şüphelinin ifadesine yer verildi. Şüphelinin, üniversite öğrenciliğinden itibaren FETÖ'ye ait yurtlarda kalıp burada terör örgütünün talimatı uyarınca öğrencilere ders verdiği, 2011 yılında terör örgütünce yurtdışına öğrenci olarak gönderildiği, Fransa'nın başkenti Paris'de terör örgütüne ait öğrenci evinde başka öğrencilerle birlikte kaldığı, terör örgütüne ait evden ByLock kişi listesine eklediği ve Büşra isimli örgüt mensubunun sorumlusu olduğu belirtildi.

Daha sonra Fransa Marsilya'da bulunan terör örgütüne ait başka bir evde kalmaya başladığı, bu evde bulunduğu sırada 17/25 Aralık Kumpas soruşturmalarının yapıldığı, 2015 yılında ByLock kişi listesinde ekli bulunan terör örgütü mensubu Serkan Y.'nin isteği üzerine ByLock uygulamasını telefonuna indirerek kendisinin kurduğu kaydedildi. 2016 yılında Türkiye'ye dönmeden önce telefonundaki ByLock uygulamasını sildiği, 2017 yılında Cevat T. isimli şahıs ile evlenerek tekrar Fransa'ya yerleştiği anlatıldı.

"BİLGİLERİ VERMEKTEN KAÇINDI"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelinin ByLock uygulamasını aktif olarak kullandığı, terör örgütünün dış ülke yapılanmasında aktif örgütsel faaliyet yürüttüğü, kendisini terör örgütünün talimatı ile yurt dışına gönderen, uçak biletini temin eden örgüt mensubunun açık kimlik bilgilerini vermekten kaçındığı belirtildi.

Şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

NAZİF KARAMAN/SABAH