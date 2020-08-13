Komagene'nin bir patronuna daha FETÖ şoku! Dikkat çeken EFT notu!

Komagene Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ceyhun Tekdemir hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Komagene Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ceyhun Tekdemir hakkında 'FETÖ'nün finansörüdür' şeklinde gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede soruşturma sonucunda yapılan tespitlerde, şüpheli Tekdemir'in ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş (Komagene), diğer şirket hesaplarında ve kendi Bank Asya hesabına yüksek miktarda paralar yatırdığı kaydedildi. Şüphelinin elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda örgütün bankasını fonladığı belirtildi.

Şüphelinin, oğlunun 2012-2016 yılları arasında örgüt ile ilişkili olduğu anlaşılan Özel İstanbul Coşkun Anaokulu'na gönderdiği, 'Kimse Yok mu Dayanışma Derneği' isimli örgüt derneğine 2015 yılında 2 bin 100 lira tutarında para yatırdığı ifade edildi.

'ELVEDA BANKASYA'

Mevlüt Ceyhun Tekdemir ile haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma/kovuşturma bulunan birçok kişi arasında para transferlerinin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Tekdemir'in Bank Asya hesabında bulunan meblağı örgüt bankasının TMSF'ye devri sonrasında başka bir bankaya EFT yaptığı belirtildi. Bu EFT sırasında açıklama kısmına 'Elveda Bankasya' yazmasına dikkat çekildi.

Şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde aktif olarak rol aldığı, 15 Temmuz sürecine kadar örgüt amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. İddianamede, Tekdemir'in amacını bildiği terör örgütüne katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul eden şekilde, terör örgütünün bir parçası olmayı kabul eden tarzda eylem ve faaliyetlerinin terör örgütüyle organik bağını ortaya koyduğu ifade edildi.

Şüphelinin FETÖ'ye organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunarak bilerek ve isteyerek yer aldığı anlatıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

İddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Mevlüt Ceyhun Tekdemir, "Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama Anonim Şirketi'ne yüzde 1 ortağım, yönetim kurulu üyesiyim. ...FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün herhangi bir toplantısına veya faaliyetine katılmadım. Ancak, 2012-2013 yılları olabilir, Maltepe Zümrütevler Köprüsü'ne yakın yerde bulunun Zirve Etüt Merkezi'nde birkaç kez sohbet toplantısına ve iftar yemeğine katıldım. … Söz konusu hesap hareketlerini hatırlamıyorum. Şirket adına açılan katılım hesabından bilgi sahibi değilim. ... Şahsi olarak açılan katılım hesaplarını ise hatırlamıyorum" şeklinde kendisini savundu.

DİĞER PATRON DA AYNI SUÇTAN YARGILANDI

Bilindiği gibi Komagene'nin hissedarlarından Murat Sivrikaya, sahte kimlikle yakalanmış, ardından FETÖ'nün 'Büyük Bölge Mütevellisi' olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sema Alim Dalgıç/SABAH