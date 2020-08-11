FETÖ elebaşı Gülen ve Hikmet Çetinkaya irtibatlı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar Üsküdar'da İmam Hatip'lik yapan Abdurrahman Baz, FETÖ ile iltisakı nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olan Baz'ın telefon trafiği mercek altına alındı ve yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

GÜLEN'DEN ÇETİNKAYA'YA MEKTUP GÖTÜRMÜŞ

Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Gülen'in mektubunu Hikmet Çetinkaya'ya teslim edilmek üzere şüpheli Abdurrahman Baz'a teslim edildiği de kaydedildi. İsa K. isimli bir şahıs ifadesinde, Baz'ın 2011 yılında Amerika ziyaretine gittiğinde bizzat Fetullah Gülen'in kendisine Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya'ya hitaben yazılmış bir mektup verdiğini dile getirdi. Ayrıca Baz'ın Fetullah Gülen'in Türkiye'ye geleceğini ve kendisinin kâinat imamı olduğunu, 'Humeyni'den daha muhteşem dönüşü olacak göreceksiniz' şeklinde sözler söylediğini beyan etti.

Şüpheli Baz'ın 2005-2016 yılları arasında örgütün tepe yönetiminde yer alan Mustafa Özcan, Selman Kuzu, Ahmet Kirmiç, Süleyman Uysal ve Mehmet Ali Büyükçelebi gibi isimlerle irtibatlı olduğu kaydedildi.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN ETTİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Osman Ö. isimli bir şahıs beyanlarında, Baz'ı 2005 yılından beri tanıdığını, kendisinin örgüt adına toplantılar düzenleyip gezi, iftar ve toplantıları organize ettiğini, örgüte eleman temin ettiğini, örgüt adına bağış, burs, kurban parası vb adlarla paralar toplayıp sohbet verdiğini, örgüt içerisinde aktif olarak görev yaptığını, örgüte ait yayınlara abone yapma faaliyetlerinde bulunduğunu, 17/25 Aralık sürecinden sonra da bu faaliyetlerini devam ettirdiğini ifade etti.

Yine soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Ahmet G. ise örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne kayyum atandığı dönemde şüphelinin de gazete binası önüne giderek örgüte destek olduğunu duyduğunu kaydetti.

SAMANYOLU'NDA İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bir başka FETÖ soruşturmasında şüpheli olan TSK'dan ihraç edilen askeri öğrenci Sefa Y. savcılığa verdiği ifadede Baz'ın yönlendirmesiyle FETÖ'ye ait evlerde askeri liselere hazırlandığını dile getirdi. Baz'ın ayrıca örgüte ait Samanyolu ve Kanaltürk isimli kanallarda 2014 Ramazan programlarına katıldığı belirlendi.

Şüphelinin örgütün finans kaynağı Bankasya'da elebaşının talimatı ardından para hareketlerinin olduğu kaydedildi. Şüphelinin örgüt talimatı üzerine hiyerarşik bağ doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. Savcılık Abdurrahman Baz hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Baz, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH