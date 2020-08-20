İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Hicri Yılbaşı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Hicri Y��lbaşı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından Hicri Yılbaşı mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, "İnsanlık tarihine istikamet veren Hicret’in 1442. yıldönümü tüm insanlık için huzur ve hayır getirsin." ifadelerine yer verdi.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Hicri Yılbaşı mesajı yayınladı.
Resmi Twitter hesabından Hicret'in 1442. yıldönümünü tebrik eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnsanlık tarihine istikamet veren Hicret'in 1442. yıldönümü tüm insanlık için huzur ve hayır getirsin. Bütün Alem-i İslam'ın #HicriYılbaşı'sı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.