20 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı!

Hicri Yılbaşı paylaşımı yapan Başkan , "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.

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