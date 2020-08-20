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CHP yönetimindeki Bodrum’da sular yine yollara aktı! Vatandaş belediyeye isyan etti

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Giriş: 20.08.2020 17:52
Güncelleme:20.08.2020 18:00
Turizm cennet Bodrum Akyarlar’da meydana gelen su borusundaki patlama sonrası tonlarca litre su yollardan denize aktı. Bu patlamaların sıkça yaşandığını ifade eden vatandaş, CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi’ne sitem etti.

Turizmin merkezi Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde ana isale hattındaki patlama meydana gelmiş, Bodrum 36 saat boyunca su kesintisinin yaşamıştı.

Şimdi ise yine Bodrum Akyarlar'da su borusunda patlama oldu. Patlama sonrası tonlarca litre su adeta şelale gibi yollardan denize aktı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülenirken vatandaş Bodrum Belediyesi yetkililerine sitem etti.

Sıkça meydana gelen patlamalarla sular boşuna akarken vatandaş bir de su kesintisi yaşıyor. Bu duruma Bodrumlular tepkili…

Bilindiği gibi, Bodrum Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boruda geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Patlamada binlerce ton içme suyunun boşa gittiği öğrenilmişti.

İsale hattının bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kez patladığı öğrenilmişti. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından tonlarca suyun bir kısmı İzmir-Bodrum yoluna akmıştı.

(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)


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