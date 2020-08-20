ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK ÇOK İYİ"

Kazımi ise konuşmasında Türkiye ile ilişkilerine değinerek, "Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilemez. Öte yandan Irak anayasası, ülkemizin, herhangi bir komşumuza yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermiyor. Türkiye ile durumları iyileştirmek için diyaloğa giriyoruz ve bu sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi." ifadesini kullandı.

Trump, bir gazetecinin, "Irak'ta Kürtlerin rolünü nasıl görüyorsunuz? Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler için önemleri nedir?" şeklindeki bir soruya ise YPG/PKK'yı işaret ederek, "Kürtler bizim DEAŞ'ı yenmemize yardım etti. Onlar ile çok iyi ilişkilerimiz var, onlara çok iyi davrandık." yanıtını verdi.

Ayrıca Suriye'den büyük oranda çıktıklarını ve sadece petrolü korumak için küçük bir kısım asker bıraktıklarını söyleyen Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile petrol üzerine bir çeşit anlaşma geliştireceğiz." dedi.