İngiltere Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listeden çıkardı

TWİTTER'DAN DUYURDU

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."