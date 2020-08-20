20 Ağustos 2020, Perşembe
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İngiltere Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listeden çıkardı

Koronavirüs nedeniyle birçok ülke turizm için tehlike arz ederken, İngiltere Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı. İspanya ve Fransa ile birlikte 4 ülke İngiltere tarafından kritik listeden çıkartırılırken, Türkiye güvenlik ülkeler arasında yer almaya devam etti.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020
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İngiltere Hırvatistan ve Avusturya'yı güvenli ülkeler listeden çıkardı

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Portekiz'i listeye aldı.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Verilerin, Portekiz'in "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, liste konusundaki ani karar değişiklikleri konusunda uyardı.

İSPANYA VE FRANSA'YI LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

Hırvatistan'ın ortalama vaka sayısı, geçen hafta 100 bin kişide 29,5'e yükselmişti.

İngiltere, daha önce de İspanya ve Fransa'yı listeden çıkararak, bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE LİSTEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye, İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

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