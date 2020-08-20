Öğretmen seminerleri online, uzaktan mı olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl yapılacak öğretmen seminerleri hakkında duyurusunu yayımladı. Geçtiğimiz dönem seminerini online olarak tamamlayan öğretmenler, önümüzdeki seminer dönemini bakanlığın belirlediği kurallara göre uygulayacak. Peki, Öğretmen seminerleri online, uzaktan mı olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? Hamile...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre seminerler okullarda öğretmenlerin katılımıyla yapılacak.

Bakanlık, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.