Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne saat 09.30'da yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.