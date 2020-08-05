05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı gemisi bugün 'ye ulaştı. Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne saat 09.30'da yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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