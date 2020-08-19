AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç?
AÖL telefon numaraları kaç? Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci, konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. AÖL hattına ulaşan vatandaşlar yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav ve sınav işleri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Peki, AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, neden açıklanmadığı sorusunun yanıtı merak ediyor. Adaylar AÖL hatlarına ulaşarak bir çok konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖL İLETİŞİM HATTI
Açık Öğretim Lisesi okuyan öğrenciler, AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatlarını araştırıyor. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesini istediğiniz başvuruları ve merak ettiğiniz soruları MEB Ana Sayfa İletişim bölümünde bulunan MEB Bilgi Edinme Sistemi üzerinden mail yoluyla iletebilirsiniz. AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak sorunuza muhattap bulabilirsiniz.
MEBBİM İLETİŞİM MERKEZİ (AÖL İLETİŞİM)
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattı öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün konularda hizmet alabilecek.
Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.
Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da bilgi alabilecek.
Vatandaşlar da Bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.
AÖL İLETİŞİM BİLGİLERİ VE TELEFON NUMARASI
Telefon : MEBİM 444 06 32
Belgegeçer : 0 312 213 01 75
Adres : Emniyet Mahallesi Milas Sokak No.21 06500Teknikokullar,