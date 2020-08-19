AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, neden açıklanmadığı sorusunun yanıtı merak ediyor. Adaylar AÖL hatlarına ulaşarak bir çok konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, AÖL telefon numaraları kaç? AÖL'e nasıl ulaşabilirim? AÖL iletişim ve telefon bilgisi kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

AÖL İLETİŞİM HATTI

Açık Öğretim Lisesi okuyan öğrenciler, AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatlarını araştırıyor. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesini istediğiniz başvuruları ve merak ettiğiniz soruları MEB Ana Sayfa İletişim bölümünde bulunan MEB Bilgi Edinme Sistemi üzerinden mail yoluyla iletebilirsiniz. AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak sorunuza muhattap bulabilirsiniz.