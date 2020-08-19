AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakıır? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfasına akın ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarının sonuçlarının daha önce 17 Ağustos'ta açıklanacğaı duyurulsa da sonuçlar henüz açıklanmadı. Gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? 2020 2. dönem açık lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte AÖL öğrenci girişi ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama gelmedi. AÖL tarafından sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğuna haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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