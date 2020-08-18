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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek

Son dakika haberine göre , "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: İZİN VERİLMEYECEK

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