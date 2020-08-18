ÖSYM'den flaş YDS kararı! 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi ne zaman?

Son dakika.. YDS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, başvuruların yeniden alınacağını duyurdu. Peki, 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 YDS başvuruları 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.