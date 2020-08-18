ÖSYM'den flaş YDS kararı! 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi ne zaman?
Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 YDS başvurularının yeniden alınacağını duyurdu. 2020 YDS sınavına başvuru yapmayan adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Daha önce başvuru yapanlar ise sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler. Peki, 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi ne zaman?
Son dakika.. YDS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, başvuruların yeniden alınacağını duyurdu. Peki, 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020 YDS başvuruları 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecekler.
SINAV NASIL OLACAK?
YDS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri ile ÖSYM e-Sınav Binalarında elektronik olarak uygulanacak Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılacak sınavlarda,çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.
Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) dillerinde sınavyabancı dilden
Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçe'ye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.
İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
YDS NEDİR?
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.