65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbileri kapsamında birçok İl Hıfsızsıhha Kurulu'nda 65 yaş üstüne uygulanacak kısıtlamalar hakkında açıklamalar geliyor. Bazı illerde yasaklar sokağa çıkma olarak belirlenirken, bazılarında ise düğün ve nişan organizasyonlarına katılım olarak belirleniyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! İstanbul, Ankara...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı. Normalleşme takvimiyle birlikte sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirildi. Bazı illerde sadece düğün ve nişan gibi organizasyonlara katılma yasağı gelirken; bazı illerde sokağa çıkma yasağının saatleri genişletildi.