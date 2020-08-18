Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? İlkokul, lise...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI