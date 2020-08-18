e-okul kayıt sorgulama 2020-2021: Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? İlkokul, lise...
E-okul kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılış tarihini duyurmasının ardından, okul kayıtlarının durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? İlkokul, lise...
Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, Adrese dayalı okul kaydı sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıt tarihi belli oldu mu? İlkokul, lise...
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI
İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Okul kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim dönemi öncesinde yapılması gerekiyor.
Lise kayıtları için ise LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçların açıkladı. Şimdi öğrencilerin nakil işlemleri sürüyor. Sonrasında ise lise kayıtları başlamış olacak.
OKULA BAŞLAMA YAŞI ÖĞRENME EKRANI
Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri doldurabilir ve çocuğunuzun okula gideceği yaşı öğrenebilirsiniz.
Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi. Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.
Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.
Selçuk, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.