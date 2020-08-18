GERİ ADIM ATILMAYACAK!

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda tezini ortaya koyduğunu ve bunu çok net bir şekilde ilgili bütün muhataplarına anlattığını belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Akdeniz'deki hakları konusunda Amerikalılara, Ruslara, Avrupa Birliği üyelerine, Yunanistan ve Fransa da dahil kimle konuşursa aynı şeyleri söylediğine işaret ederek, "O da nedir? Türkiye özellikle Libya ile varılan mutabakat çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki kendi yetki alanlarını, münhasır ekonomik bölgesine tespit ve tescil etmiştir, bu bellidir. Yani Türkiye'nin bundan vazgeçmesi, bunu bir şekilde 'Başkaları böyle olmasını istiyor' diye bundan geri adım atması söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, denizdeki diğer varlıklardan istifade etmek de için haklarını sonuna kadar koruyacağını söyledi.