17 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
17 Ağustos Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, vaka sayısı ise 249.309'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 230.969 olarak duyuruldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: vaka sayısı ise 249.309'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 230.969 olarak duyuruldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
16 Ağustos koronavirüs verilerine göre; vaka sayısı ise 249.309'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 230.969 olarak duyuruldu.
15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti.
14 AĞUSTOS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
14 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine göre; vefat sayısı 22, hasta sayısı bin 226, test sayısı 70 bin 192 ve iyileşen sayısı ise 923 olarak açıklandı.
13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.