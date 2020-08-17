17 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: vaka sayısı ise 249.309'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 230.969 olarak duyuruldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.