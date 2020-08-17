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Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüm değerlendirildi.

Erdoğan-Conte görüşmesinde ayrıca, Türkiye ve İtalya arasında iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındı.

Detaylar gelecek...

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