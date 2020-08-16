16 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Yavuz Sondaj Gemisi için NAVTEX ilanı

Son dakika haberine göre, , uzun süredir ’de faaliyetlerde bulunan sondaj gemisi için yeni yayınladı. Söz konusu NAVTEX, Yavuz’un şuan görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini 15 Eylül’e kadar uzatıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Son dakika: Yavuz Sondaj Gemisi için NAVTEX ilanı

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.

UYARILARDA DA BULUNULDU

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.

GEÇEN AY DA PETROL VE DOĞAL GAZ ARANMIŞTI

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 18 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında bölgede petrol ve doğal gaz aramıştı.

SİSMİK ÇALIŞMALAR İÇİN NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ

Daha önce Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı Navtex, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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