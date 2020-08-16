Ayla’nın yürek burkan hikayesi: Eşinin zoruyla DEAŞ’a katıldı! Zulüm görünce Türkiye’ye sığındı

İstanbul'da ikamet eden 28 yaşındaki Ayla A'nın, 2010 yılında evlendiği Yusuf A.'dan bir oğlu oldu. Bir kaç yıl sonra anlaşmazlık yaşayan çift, boşanmaya karar verdi. Yusuf A., çocuklarını alarak Gaziantep'e taşınmak ve hayatına değişiklik yapmak istediğini söyleyince, eşinin isteğini kabul eden genç kadın, Gaziantep'te yaşamaya başladı.

AİLESİNİ TERK EDİP DEAŞA KATILINCA...



Gaizantep'te ikamet etmeye başlayan Yusuf A., eşine Suriye ülkesine DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak istediğini söyledi. Eşini bu fikrinden vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamayan Ayla, bu kez eşinin, 'Hep birlikte gideceğiz' tehdidiyle karşı karıya kaldı. Yusuf A. eşi Ayla'yı ikna edemeyince DEAŞ'e katılmak üzere ailesini terk etti.