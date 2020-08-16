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Ayla’nın yürek burkan hikayesi: Eşinin zoruyla DEAŞ’a katıldı! Zulüm görünce Türkiye’ye sığındı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göe; ’da yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, eşinin tehditleri ardından 3 yaşındaki oğluyla birlikte ’e katıldı. Bir süre sonra çıkan çatışmada eşi bombalanarak ölen mağdur kadın, örgüt zoruyla başka bir evlilik yaptı. Bulundukları bölgenin tarafından ele geçirilmesi ardından 1 yıl boyunca kampında esir olarak kalan mağdur, Cilvegözü hudut kapısına gelerek ’ye sığındı.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Ayla’nın yürek burkan hikayesi: Eşinin zoruyla DEAŞ’a katıldı! Zulüm görünce Türkiye’ye sığındı

'da ikamet eden 28 yaşındaki A'nın, 2010 yılında evlendiği Yusuf A.'dan bir oğlu oldu. Bir kaç yıl sonra anlaşmazlık yaşayan çift, boşanmaya karar verdi. Yusuf A., çocuklarını alarak 'e taşınmak ve hayatına değişiklik yapmak istediğini söyleyince, eşinin isteğini kabul eden genç kadın, Gaziantep'te yaşamaya başladı.

AİLESİNİ TERK EDİP DEAŞA KATILINCA...

Gaizantep'te ikamet etmeye başlayan Yusuf A., eşine ülkesine silahlı terör örgütüne katılmak istediğini söyledi. Eşini bu fikrinden vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamayan Ayla, bu kez eşinin, 'Hep birlikte gideceğiz' tehdidiyle karşı karıya kaldı. Yusuf A. eşi Ayla'yı ikna edemeyince DEAŞ'e katılmak üzere ailesini terk etti.

BOMBALANARAK ÖLDÜ

Bir ay sonra eşine ulaşan Yusuf A., çocuklarıyla birlikte yanına gelmesini istedi. Eşinin tehditlerine dayanamayan genç kadın, çocuklarını da alarak DEAŞ örgüt mensuplarıyla birlikte Gaziantep'ten yaya olarak yanında Suriye ülkesine gitti. Burada kendisini bekleyen şahıslar aracılığıyla da üzerinden eşinin bulunduğu Deyrizor bölgesine giden genç kadın, örgüte katılım sağladıktan sonra kod adı Ümmü oldu. 2016 yılının sonlarında Yusuf A., bir süre sonra bombalanarak öldü.

PKK KAMPINA ESİR DÜŞTÜ

Eşinin ölümünden sonra DEAŞ'ten ayrılmak isteyen genç kadın, örgüt zoruyla 2017 yılı başlarında Zafer isimli bir şahısla evlendirildi. Bu süre içerisinde bulundukları bölgeleri terör örgütü tarafından ele geçirildi. Ayla A. ve yanındaki üyeler PKK'nın eline esir düştü ve yaklaşık 1 yıl boyunca kampında esir olarak kaldı.

TÜRKİYE'YE SIĞINDI

PKK'nın elinden kurtulmak isteyen genç kadın bir plan yaptı. Oğlunun hasta olduğu bir anda oğluyla birlikte kamptan ayrılan genç kadın, kaçakçılarla anlaşma yaparak sınırına geldi. 6 Ocak günü Cilvegözü hudut kapısına gelerek görevli personele teslim olan Ayla, Türkiye'ye sığındı.

(Dilek YAMAN/SABAH)

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