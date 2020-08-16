Joe Biden'ın skandal sözlerine karşı Türkiye ayağa kalktı! Bakın muhalefet neyin peşinde...

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times'a verdiği röportajdaki Türkiye siyaseti ile ilgili sözlerinin yeniden gündem olmasının ardından muhalefetten de tepki geldi.

Biden söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların 'Erdoğan'ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak' istediğini belirtti.

MUHALEFET TEPKİLERE AYNI SÖZLERLE YANIT VERDİ



Joe Biden'ın bu açıklamalarına muhalefet kanadı benzer ifadeleri kullanarak tepkilerine aynı sözlerle başlaması dikkat çeken başka bir detay oldu.

Muhaleffetten gelen tepkiler özetle şu şekilde;