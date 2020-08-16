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Joe Biden'ın skandal sözlerine karşı Türkiye ayağa kalktı! Bakın muhalefet neyin peşinde...

'deki Başkanlık seçiminde aday olan 'ın alçak sözleri yerli ve milli siyasetçileri ve 'yi ayağa kaldırırken bu büyük skandala muhalefetteki bazı isim ve kurumlar tepkilerini benzer şekilde dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Joe Biden'ın skandal sözlerine karşı Türkiye ayağa kalktı! Bakın muhalefet neyin peşinde...

Başkan adayı 'ın Aralık ayında 'a verdiği röportajdaki siyaseti ile ilgili sözlerinin yeniden gündem olmasının ardından muhalefetten de tepki geldi.

Biden söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Başkan 'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların 'Erdoğan'ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak' istediğini belirtti.

MUHALEFET TEPKİLERE AYNI SÖZLERLE YANIT VERDİ

Joe Biden'ın bu açıklamalarına muhalefet kanadı benzer ifadeleri kullanarak tepkilerine aynı sözlerle başlaması dikkat çeken başka bir detay oldu.

Muhaleffetten gelen tepkiler özetle şu şekilde;

ENGİN ALTAY

"Joe Biden'ın 8 ay önce söylediği sözü şimdi ısıtanlara, Joe Biden'a ve bütün dünyaya Büyük Atatürk 101 yıl önce 'tan gereken cevabı vermiştir: Manda ve himaye kabul edilemez."

ALİ BABACAN

"Joe Biden'in 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur."

ÖZGÜR ÖZEL

"Bizler, kurulur kurulmaz icazet almaya ABD'ye gidenlerin, Trump'ın mektubuna susanların değil; Johnson mektubunda İnönü, haşhaş krizinde Ecevit, krizinde Baykal gibi ABD'ye net tavır alanların partisiyiz. 7 ay önceki açıklamaya kazandırılan aleniyet tükenmişlik itirafıdır."

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