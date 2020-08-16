Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, ''Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık" ifadelerini kullanırken, ABD'li başkan adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert çıktı. Bakan Çavuşoğlu, Biden'ın açıklamalarının haddini aşan, cahilce bir yaklaşımda olduğunu kaydetti.
ABD Başkan Adayı Biden'ın küstah ifadeleriyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez. Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:
"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ATTIĞI ADIMLARI ANLATTIK"
ABD Dışişleri Bakanı ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık. Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik. Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük. Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu.
ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN'İN SKANDAL SÖZLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iradesi ile seçilmiş hükümeti, hükümet unsurları diye değerlendirmesi ilginç bir durum. Haddini aşan cümleler var. Bunların Kürt kelimesinden anladıkları teröristler. Kürtler elbette toplumun her kesiminde olacak fakat bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu noktada haddini aştığını görüyoruz. Darbe ile değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. 15 Temmuz'daki destek açıklamalarının samimiyetsiz olduğunu gördük. Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama"
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.