İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu!
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "5 bölücü terör örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisine yer verildi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.
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Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 136 OLDU
Bakanlık ayrıca, "Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi" detayına yer verdi.