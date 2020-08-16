İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu!

Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.



TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 136 OLDU

Bakanlık ayrıca, "Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi" detayına yer verdi.