16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu!

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "5 bölücü terör örgüt mensubu 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisine yer verildi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu!

Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 136 OLDU

Bakanlık ayrıca, "Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi" detayına yer verdi.

Son dakika: PKKya şok! Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurkta etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: PKK'YA ŞOK! AGİT GARZAN KOD ADLI MURAT KALKO, HAKURK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: PKKya şok! Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurkta etkisiz hale getirildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA