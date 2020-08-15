15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakanlık açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava operasyonuyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu." denildi.

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