15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'nda orman yangını çıktı. Yangının çıktığı bölgeye, 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı

Balıkesir'de Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde orman yangını çıktı.

Bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.

Çevre illerden de takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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