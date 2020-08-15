Son dakika: Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı. Yangının çıktığı bölgeye, 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir'de Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde orman yangını çıktı.
Bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.
Çevre illerden de takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.