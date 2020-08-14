14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Milli bağımsızlığın bir bedeli var

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Milli bağımsızlığın bir bedeli var

Son dakika haberine göre hesabından paylaşım yapan , "Milli bağımsızlığın bir bedeli var, ecdadımız ödedi sıra bizde" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Milli bağımsızlığın bir bedeli var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "ekonomide milli bağımsızlık" mesajı verdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki video:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomide milli bağımsızlık mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "EKONOMİDE MİLLİ BAĞIMSIZLIK" MESAJI

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomi mesajı: Milli bağımsızlığın bir bedeli var SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİ MESAJI: MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN BİR BEDELİ VAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA