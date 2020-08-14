Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan nereli? İşte detaylar...
PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?
• Birim :Tıp Fakültesi
• Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
• Ana Bilim Dalı :Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Eğitim Bilgileri
• Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008
• Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001
• Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.
• İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
• Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
• Sağlık Bilimleri Temel Alanı
• Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
• Surgery
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.