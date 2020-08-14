Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

• Birim :Tıp Fakültesi

• Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

• Ana Bilim Dalı :Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

• Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008

• Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001

• Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.

• İngilizce, Çok İyi

Araştırma Alanları

• Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

• Sağlık Bilimleri Temel Alanı

• Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

• Surgery