Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 6 Haziran 160 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Erdemli'de tamamladı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Tıp Doktoru unvanı aldı. 1985-1986 yılları arasında Mardin SSK Dispanserinde zorunlu hizmetini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniğinde Başasistanlık yaptı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu.

1994-1996 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doçent, 1998 yılından itibaren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Profesör oldu.

2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti'den Adana milletvekilidir. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca 2013 yılı itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Son olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır.