Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Tümay'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay nereli? İşte merak edilenler...

MEHMET TÜMAY KİMDİR?

Mehmet Tümay 27 Eylül 1964 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri;

Profesörlük Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2006)

Doçentlik Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2000)

Doktora Strathclyde Üniversitesi Güç Sistemleri Bölümü (İngiltere 1991-1995)

Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü (1988-1991)

Lisans ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Gaziantep Yerleşkesi-1988)