Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay nereli?
Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Mehmet Tümay'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay nereli?
Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Tümay'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay nereli? İşte merak edilenler...
MEHMET TÜMAY KİMDİR?
Mehmet Tümay 27 Eylül 1964 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Eğitim Bilgileri;
Profesörlük Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2006)
Doçentlik Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2000)
Doktora Strathclyde Üniversitesi Güç Sistemleri Bölümü (İngiltere 1991-1995)
Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü (1988-1991)
Lisans ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Gaziantep Yerleşkesi-1988)
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.